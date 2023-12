Đoković predstavljen kao Hrvat: Napravljena ogromna greška (FOTO)

Srpski teniseri i teniserke stigli su u Australiju gdje će predstavljati svoju zemlju zemlju na Junajted kupu, a u centru pažnje bili su Novak Đoković i Olga Danilović.

Prvo su riješili da malo odmore, pa su posjetili jedan rezervat prirode gdje je Đoković napravio selfi sa kuokom, a zatim su otišli da "uhvate malo sunca" na plaži.

"Novak Djokovic and his Croatian teammates" via @Eurosport No words. Novak Djokovic met a Quokka and enjoyed a beach day at the stunning Rottnest Island on Thursday.