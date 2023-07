Đoković pregazio Alkaraza u prvom setu (UŽIVO)

Novak Đoković počeo je borbu se za svoju 24. grend slem titulu, osmu na Vimbldonu.

Novak Đoković vodi 1:0 u setovima u finalu protiv Karlosa Alakaraza. Sasvim neočekivano je srpski as deklasirao mladog Španaca u prvom setu (6:1).

Sa dva brejka stigao je 5:0, potom je prvi nosilac konačno osvojio servis gem za 5:1, ali je potom Novak sigurno odservirao za 6:1. Sada se nalazi dva seta od istorije, 24. gren slema i osmog trofeja na Vimdldonu.

In command.@DjokerNole races through the opening set, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/aGox4oiZcA