Đoković pregazio Rubljova za polufinale u Melburnu

Srpski teniser Novak Đoković je na Australijan openu, u četvrtfinalu savladao Andreja Rubljeva rezultatom 3:0, po setovima je bilo: 6:1, 6:2 i 6:4.

Đoković je i danas bio raspoložen za igru i nije ostavio ni trunku sumnje da će proći dalje, do polufinala turnira u Melburnu.

Najbolji srpski teniser odigrao je još jedan izvanredan meč na ovogodišnjem Australijan openu.

Dva dana poslije ubjedljivog trijumfa nad Australijancem Aleksom De Minorom, Nole je danas i u četvrtfinalu odigrao u istom stilu protiv ruskog tenisera Rubljova, trenutno šestoplasiranog na ATP listi, a koji će poslije ovog turnira ući u Top 5.

Njihov duel je trajao dva sata i četiri minuta.

Đokovića u polufinalu očekuje Amerikanac Tomi Pol, koji je rano jutros po našem vremenu savladao zemljaka Bena Šeltona sa 3:1 u setovima.

Kakva-takva rezultatska neizvjesnost potrajala je samo u prva tri gema prvog seta, u četvrtom je Novak već napravio prvi brejk i do kraja više nije prepustio nijedan gem svom rivalu.

Sličan razvoj događaja i u drugom setu. Rubljov je u početku uspio da parira, ali kada je Novak prvi put napravio brejk, Rus više nije imao načina da mu uzvrati.

