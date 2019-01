Đoković preokretom do polufinala Dohe

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je poslije tri seta (4:6, 6:3, 6:4) pobijedio Nikoloza Basilašvilija.

Srpski igrač ponovo se mučio, baš kao u meču sa Fučovičem, ali je uspio da pronađe prave udarce u najvažnijim trenucima i time "slomi" protivnika.

Đoković će u borbi za finale igrati protiv Roberta Bautiste-Aguta, koji je savladao Švajcarca Stena Vavrinku.

Novak je loše krenuo meč, veoma nervozno, dosta je griješio i Basilašvili, koji je bio veoma raspoložen, to je sve iskoristio.



Gruzin je slao razorne forhende, srpski teniser je grešio u nekim situacijama kada nikada ne šalje loptice u aut, i to je sve dovelo do gubitka prvog seta (4:6).



Očekivano Đoković je podigao nivo igre u nastavku duela. Prvi teniser svijeta napravio je brejk odmah na startu drugog perioda igre i čuvao ga je do kraja.



Basilašvili nije bio više u mogućnosti da pogađa linije, Novak je sada sve to dosta oštrije vraćao i logično došlo je do izjednačenja u setovima (4:6, 6:3).



U posljednjem setu gledali smo rezultatsku klackalicu. Đoković je prvi došao do brejka i to u uvodnom gemu, ali je u narednom odmah ispustio prednost koju je stekao.



Ključni dio seta bio je u petom i šestom gemu kada je prvi igrač planete uspio da napravi brejk i da ga potom potvrdi! Do kraja seta Novak nije poklekao i plasirao se u polufinale turnira iz serije 250 (4:6, 6:3, 6:4).

(b92)