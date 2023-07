Đoković preokretom do polufinala Vimbldona: "Biće sve teže i teže"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Rusa Andreja Rubljova u 14. vimbldonskom četvrtfinalu u karijeri, rezultatom 3:1 u setovima - 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Iako je izgubio prvi set, srpski teniser nije dozvolio da ga to spriječi da nastavi pobjednički niz.

Đoković je nakon meča izjavio da je zadovoljan igrom protiv Rubljova i dodao da već razmišlja o polufinalu protiv Janika Sinera.

"Biće sve teže i teže, ali sviđa mi se energija sa kojom sa igrao danas. Hvala što ste napravili ovakvu sjajnu atmosferu za obojicu nas igrača, učinili ste meč još lepšim. Bilo je nekih uzbudljivih razmena, Andrej je igrač kojeg mnogo poštujem, unosi mnogo inteziteta. On je u Top 10 najboljih tenisera sveta mnogo godina, odličan je igrač, želim mu sve najbolje. Čestitam mu na još jednom dobrom turniru", rekao je Đoković po završetku meča na Centralnom terenu.

Srpski teniser je trijumfom protiv Rubljova stigao do 46. grend slem polufinala, a ujedno i 12. polufinala Vimbldona.

"To su samo brojevi, na kraju dana, tokom turnira ne razmišljam mnogo o tome. Ne razmišljam o statistici i dostignućima, jer turnir traje, a tu su i svi ostali igrači. Razmišljam samo o sledećem meču. Sviđa mi se kako sam igrao i kakvu sam imao energiju. Nadam se da ću to ponoviti i pobediti još jednom", dodao je najbolji srpski teniser, prenosi Tanjug.

Đoković je priznao da je tačno da svi teniseri žele da ga pobijede.

"Mislim da svaki teniser želi da bude u poziciji da svako hoće protiv tebe baš da pobedi. To je privilegija. Nikada to neće nestati, bez obzira koliko osvojite grend slemova i ostvarite pobeda, pritisak se uvek pojavljuje, posebno ovde na Vimbldonu na Centralnom terenu. Ujedno on razbudi emocije u meni i tera me da igra svoj najbolji tenis, da ispunim svoje snove. Svi hoće da me pobede, da mi skinu skalp, ali to se još ne dešava. Baš sam skroman", zaključio je Đoković, koji će u polufinalu Vimbldona igrati protiv Italijana Janika Sinera.

Srpski teniser brani titulu na Vimbldonu, pošto je prošle godine u finalu savladao Australijanca Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Preostala dva četvrtfinala Vimbldona biće odigrana sutra, a sastaće se Danil Medvedev (Rusija) - Kristofer Jubanks (SAD) i Karlos Alkaraz (Španija) - Holger Rune (Danska).

Podsjećamo, Vimbldon se igra za nagradni fond od 44,7 miliona funti.