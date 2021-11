Đoković preokretom srušio Medvedeva, osvojio Pariz i ušao u istoriju

Kakvo srce ima Novak Đoković, srce lava! Gubio je najbolji na svijetu, djelovalo je ponovo sve tako sumorno kao u finalu US opena, ali je ovoga puta proradio njegov inat. Za istoriju, za veliki preokret i za titulu na Mastersu u Parizu - 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).

U svakom smislu ovo je bilo istorijsko finale u francuskoj prijestolnici. Novak je jučerašnjom pobjedom osigurao sedmu uzastopnu godinu na čelu ATP liste na kraju kalendarske godine, a večeras je osvojio svoj 37. Masters turnir u karijeri, čime je ušao u istoriju kao čovjek koji je osvojio najviše ovih turnira.

Još jednom se pokazalo da je servis glavno Novakovo oružje protiv Danila Medvedeva. Kada god bi ga poslužio, srpski teniser ne bi imao većih poteškoća. Međutim, Rusu je pripao veći broj dužih razmjena i konstantno je "forsirao" takav vid igre.

Već uvodna dva poena dala su nam nagovještaj da ovo neće biti nimalo lak meč za Novaka Đokovića. Odlučio se Medvedev da forsira duže razmjene, kakve njemu generalno i odgovaraju kada igra protiv srpskog tenisera i odmah na startu je napravio brejk.

Nije mnogo bilo potrebno Novaku da odreaguje. Srpski teniser je uzvratio već u četvrtom gemu, kada je sa "nulom" uspio da otme servis ruskom teniseru i vrati ovaj meč na startnu poziciju. Međutim, novi pad koncentracije samo tri gema kasnije omogućio je Rusu da ponovo dođe do prednosti, imao je Medvedev tri brejk lopte i iskoristio je treću, baš kao u prvom gemu ovog meča.

Novak nije ni imao poštenu šansu da pokuša da uzvrati, pošto je u posljednjem, desetom gemu Danil odigrao zaista sjajno i iskoristio je prvu set loptu koja mu se ukazala za vođstvo u finalu Pariza.

U drugom setu potpuno druga priča. Već na startu se vidjelo da je Novak silno motivisan da izjednači, osvojivši prvi servis gem bez izgubljenog poena, da bi potom u četvrtom stigao i do brejka protiv Danila i to u situaciji kada nije baš sve izgledalo sjajno. Medvedev je imao dvije gem lopte, ali je Đoković osvojio četiri vezana poena i došao do prednosti.

Srpski teniser je potom bez većih poteškoća čuvao stečeno do posljednjeg gema kada je uslijedila prava drama. Čak 12 minuta trajao je posljednji gem, kada je Đoković servirao za osvajanje drugog seta, Medvedev je imao tri prilike za brejk, Novak tri set lopte, a tas je ostao na strani najboljeg na svijetu i gledali smo i treći set.

A tamo - prava igra nerava! Gem po gem, nije se moglo ni nagovjestiti ko bi mogao da napravi prvi brejk na meču. Čuvali su i Novak i Danil svoje servise, ali sve do petog gema, kada je srpski teniser "zagrmio". Ponovo je Đoković našao nadljudsku snagu i uspio da iskoristi prvu brejk loptu koja mu se ukazala.

Onda je u sedmom gemu iskoristio još jedan pad u koncentraciji Medvedeva, oduzeo mu servis i tako samo potvrdio da je najbolji. Novak se malo "pokolebao", dopustio je Danilu da se vrati, ali... Rus je pao već u sledećem gemu. Pobjeda, istorija, za ulazak u legendu.

