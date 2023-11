Đoković priredio nepoznatoj djevojčici momenat za pamćenje (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković savladao je danskog tenisera Holgera Runea sa 2:1, po setovima 7:6, 6:7, 6:3 i zakazao duel sa Janikom Sineromna Završnom mastersu u Torinu.

Ipak, pored pobede i blistave igre, jedan od glavnih utisaka meča ostavio je Novak zbog svog ponašanja i momenta u kojem je detetu na terenu priredio momenat koji će pamtiti celog života.

Naime, jedna od devojčica sa velikom teniskom loptom, dovela je Novaka, shodno protokolu, do mesta na kojem sedi i na kojem se nalazi njegova oprema. Često se dešava da sportisti i ne obrate pažnju na mališane koji su oko njih već samo isprate protokol i koncentrišu se na meč.

Unforgettable moments @DjokerNole creating a core memory for this little ballkid pic.twitter.com/6P988MbGxP