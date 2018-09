Đoković priznao da ono što radi Serena Vilijams on ne bi mogao

Serena Vilijams je u porodičnom duelu savladala rođenu sestru Venus sa 6:1, 6:2 u njihovom 30. međusobnom meču. Mlađa od sestara Vilijams sada vodi u ukupnom skoru sa 18:12, a prvi meč su odigrale prije 20 godina na Australijan openu.

Međutim, najbolji srpski teniser Novak Đoković priznaje da ne zna da li bi mogao da igra takmičarske mečeve protiv rođene braće kao što to rade sestre Vilijams već dvije decenije. Oba Novakova brata Marko i Đorđe, takođe su zapoečla teniske karijere, ali dok Marko još igra na manjim turnirima, Đorđe je završio karijeru.

"Beskrajno poštovanje za njih dvije! Ja imam dva mlađa brata i zamišljao sam kako bi to izgledalo, da igram protiv nekog od njih na turniru. Stvarno ne znam. Bogu hvala što neću doživjeti takvo iskustvo, jer ne znam da li bih mogao da budem surovi protivnik rođenom bratu", priznao je Đoković.

