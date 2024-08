Đoković progovorio o sukobu sa Špancem u polufinalu OI

Najbolji teniser u 21. vijeku prema svim brojkama Novak Đoković je uspio da donese Srbiji drugu medalju i po prvi put u karijeri se plasirao u finale Olimpijskih igara.

Rijetko se dešava da Nole nešto uradi prvi put poslije toliko uspjeha, međutim sada je zaista dodatno pomjerio marginu.

Koliko mu je to značilo vidjeli smo svi po njegovoj reakciji, a poslije meča je bio i jako emotivan istakavši koliko je sve ovo bitno za njega.

Tokom duela sa Italijanom bilo je uspona i padova, a u jednom momentu je Nole imao i žestoku raspravu sa španskim arbitrom, koji je pomislio da ga je Srbin opsovao.

"Ovaj, nisam njega opsovao, on je to mislio i tako, dao mi je tu opomenu, praštao mi je neke druge koje sam prekoračio. Nervoza je velika, znojiš se i onda to između poena. Ne kažem, to su pravila. Idealna nisu, ne znam zašto se žuri između gemova. Dok dođem na klupu 20 sekundi mi je otišlo, 40 ostaje. Neke sudije to tolerišu, neke malo manje. Sve je u redu", istakao je Đoković, razriješivši tako sve dileme.

Nole će u velikom finalu u nedjelju igrati protiv Karlosa Alkaraza i probaće da mu se osveti za poraz na Vimbldonu, prenosi Telegraf.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.