Đoković propušta trening?

MELBURN - Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izjavio je danas da će možda da propusti sutrašnji trening u Melburnu, pošto je imao naporan meč na startu Australijan opena.

Đoković se ranije danas plasirao u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira savladao mladog hrvatskog tenisera Dina Prižmića 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Meč je trajao četiri sata i jedan minut.

"Kada izađem na teren, ja se borim, ali je Prižmić bio odličan. Čuo sam dosta pohvala na njegov račun, jako je disciplinovan i ako ovako nastavi pre njim je sjajna budućnost", rekao je Đoković na konferenciji za medije, prenosi agencija Tanjug.

Đoković je u karijeri deset puta trijumfovao na Australijan openu, a ima ukupno 24. osvojena grend slem trofeja.

Organizatori su danas u najavi meča podsjetili koliko je Đoković grend slem turnira osvojio.

"To verovatno više pomaže na početku. Videlo se da je Prižmić nervozan. Pomaže na početku, da vas učini još većim na terenu. Kada nabrajaju sva vaša dostignuća, nemoguće je da vas drugi igrač ne čuje. Pogotovo tako mlad. Bio je veoma fizički naporan meč. Osećao sam da igram protiv ogledala. Čuo sam da je voleo mene da gleda. Naravno da svaki udarac može da popravi, ali za osamnaestogodišnjaka sam pre svega impresioniran njegovim fizičkim stanjem. Njegove noge su snažne. I naravno mentalitet. Ne mislim da prethodna ostvarenja donose pobedu, ali je to dobar start", rekao je Đoković

Đoković će u narednom kolu turnira u Melburnu igrati sa pobjednikom meča između Australijanaca - Alekseja Popirina i Marka Polmansa.

"Možda ću sutra da preskočim trening, možda ću da radim u lakšem tempu čisto da održim telo u dobrom stanju. Prošle godine nisam trenirao pred mečeve. Korisno je posle igranja četiri sata u prvoj rundi, ali videćemo ujutru", rekao je najbolji teniser svijeta.

Đoković je naveo da je tokom meča bilo trenutaka kada su navijači ometali igru.

"Mi igramo za navijače, želimo da oni imaju sjajno iskustvo. Frensis Tijafo je rekao da treba da pustimo navijače da slobodno kruže kao u drugim sportovima. Teško mi je, jer sam čitav život naučio na drugačije. To te poremeti. Svaki put smo čekali i kad nije bila promena. Odužilo je meč. Iz perspektive navijača to je bolje. Tako da sam podeljen što se toga tiče", rekao je Đoković.

On je još jednom čestitao hrvatskom teniseru na borbenosti.

"Prižmić je ceo svet impresionirao svojom igrom. Nisam ga znao od ranije, ali sam pričao sa svojim trenerom Goranom Ivaniševićem o njemu. Prižmić nema nikakvog iskustva na grend slemovima, a bio je spreman da ide do kraja. Izašao je na teren sa namerom da pobedi. To je šampionski mentalitet. On je zaslužio aplauz koji je dobio. Tu sam za njega", zaključio je Đoković.

