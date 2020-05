Đoković proslavio rođendan: Prvi put sa porodicom duvao svjećice

Đoković je juče napunio 33 godine, a kako je svaki put prethodnih godina bio na turniru, ovo je za njega bito pravi rođendanski užitak.

Najtrofejniji srpski teniser juče je ugasio svjećiće na torti uz svoje najbliže. Rođendan je dočekao porodično, što mu je jučerašnji dan učinilo još posebnijim, s obzirom na to da je uglavnom rođendan proslavljao na turnirima. Zbog pandemije virusa korona otkazani su svi teniski turniri do daljeg, pa je Novak Đoković imao rijetku priliku da sa suprugom Jelenom i mezimcima Stefanom i Tarom dočeka 33. rođendan u krugu najmilijih. On je danima planirao kako da za rođendan bude u Srbiji, piše Blic.

"Cijela porodica je bila jako uzbuđena što su imali priliku da zajedno proslave Novakov rođendan. Naravno, slavlju su se najviše radovali Stefan i Tara koji su danima tati pripremali rođendansko iznenađenje, uz plan da zajedno oduvaju svjećice", objašnjava izvor blizak srpskom teniseru.

"Rođendan su obilježili skromno u krugu porodice, poštujući sve mjere zbog virusa korona. Njegovi prijatelji među kojima su Filip Krajinović, Janko Tipsarević, Viktor Troicki i Nenad Zimonjć svakako će tim povodom nazdraviti s njim na jednoj intimnoj večeri koja je unaprijed isplanirana čim su čuli da Nole stiže u Beograd", dodaje izvor.

Kao i za prethodni rođendan, Đokovićeva supruga Jelena potrudila se da zajedno s nasljednicima organizuju malo rođendansko iznenađenje za tatu. Ovo je pravi praznik za porodicu, jer Novak prvi put rođendan slavi u krugu porodice, a ne na turniru.

Kako su polako uspostavljeni letovi, Novak poslije dužeg vremena može da vidi roditelje. I njegove kolege teniseri obradovali su se njegovom dolasku jer ne sumnjaju da će imati priliku da se više druže u narednom periodu i proslave njegov rođendan.

"Dok je on u Španiji manje smo komunicirali ali kada sam čuo da stiže obradovao sam se jer nam slijedi druženje", kaže Filip Krajinović, i dodaje šta je poželio Noletu za rođendan:

"Želim mu zdravlje i da obori sve rekorde, a to će se sigurno i desiti. Mi svi navijamo za njega, on je heroj i naš veliki drugar. Želim mu i da mu bude još veća porodica uskoro."

Krajinović i Novak su inače komšije u Beogradu, jer žive u istom naselju, pa Filip ne sumnja da će imati priliku da nazdrave par dana kasnije povodom rođendana.

"Uvijek se desi da smo na različitim turnirima, pa nismo imali prilike do sada da slavimo rođendane zajedno, ali eto ko zna, možda ćemo ga proslaviti baš ove godine. Vidjećemo kakvo će biti stanje. Sad nemamo turnire i velike obaveze, pa je moguće da se okupimo. Vjerujem da ćemo se uskoro vidjeti", objašnjava mladi teniser, i ističe da dobre zabave ne manjka kad god se okupe.

"Stvarno se jako lijepo slažemo, cijeli naš Dejvis kup tim, i svaki slobodan momenat pokušavamo da iskoristimo za druženje. Svi su veliki lafovi, ali definitivno je Viktor Troicki najveći šaljivdžija. Imamo lijepu hemiju, lijepo se družimo i to je naše bogatstvo. Pa eto vjerujem da ćemo se ovog ljeta družiti u Srbiji i da će biti prostora i za neka slavlja", zaključuje Krajinović.

Takođe, Viktor Troicki se posebno raduje mogućem okupljanju sa saigračima, pa bilo koji povod da je u pitanju.

"Naravno da smo slavili ranije rođendane, dobri smo drugari i volimo da proslavljamo lijepe povode. Vjerujem da ćemo se uskoro okupiti, pa ću sve želje uživo da mu saopštim", objašnjava Troicki, i dodaje da ne smatra sebe najvećim šaljividžijom među kolegama:

"Prija mi kad smo svi zajedno i bude nam uvijek zanimljivo. Imamo dosta zajedničkih tema i kad se skupimo baš svi, onda nam bude posebno lijepo."

Selektor Dejvis kup selekcije Nenad Zimonjić takođe ne krije da je često sa Novakom u kontaktu i da jedva čeka da nazdrave.

"Ispričali smo se poslednji put putem Instagrama i često smo u kontaktu. Imali smo ovo vrijeme, jer je ovo bio neki period koji je svako do nas iskoristio da se posveti stvarima za koje nikad nije imao vremena i da bude s porodicom. Meni su to bile konkretno lijepe stvari i vjerujem da je i Nole uživao s porodicom u Španiji. Bez obzira na karantin, mislim da je to što su svi bili na okupu prelijepo. Sve je još neizvjesno što se tiče tenisa, kad će početi turniri, ali ja sam optimista i nadam se da ćemo se mi iz Dejvis kupa okupiti poslovno negdje u novembru. A prije toga nije isključeno, ukoliko se svi nađemo u Srbiji, da se i ovde okupimo i provedemo neko vrijeme zajedno. Bilo bi prelijepo da se svi okupimo što prije", kaže Zimonjić, i dodaje šta želi Đokoviću za rođendan:

"Da nastavi s uspešnom karijerom, da se razvija i privatno i poslovno. Da bude bez povreda i da bude srećan."