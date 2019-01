Đoković protiv Nadala za sedmu titulu AO od 9.30 sati

Pred nama je još jedan teniski klasik koji će, kako kod da se završi, imati posebno mjesto u teniskoj istoriji.

U borbi za svoju sedmu titulu na Otvorenom prvenstvu Australije Novak Đoković će od 9:30 h (po srednjeevropskom vremenu) igrati protiv Španca Rafaela Nadala (2).

Najveće tenisko rivalstvo u istoriji dobija 53. čin, od kojih se svakako najduže pamti finale Melburna iz 2012, kada je Đoković slavio poslije skoro šest sati veličanstvene borbe.

It's all setup for another #AusOpen classic. Immerse yourself in what is to come by reliving the 2012 final between @DjokerNole and @RafaelNadal here: https://t.co/Bf3wGb8ghO pic.twitter.com/p3oiTODxpE

Srpski igrač trenutno vodi 27-25 u pobjedama, dobio je osam od posljednjih deset mečeva, uključujući i posljednji u polufinalu Vimbldona.

Tada je nakon borbe u pet setova koja je trajala dva dana slavio sa 6:4, 3:6, 7:6 (11-9), 3:6, 10:8. Pobjedniku će osim 2.000 ATP bodova pripasti ček i na 4.100.000 australijskih dolara, što je nešto više od 2,5 miliona evra.

O velikom rivalu i nedeljnom finalu, Novak je rekao: "Ovo su mečevi za koje se živi. Finala Slemova, igranje protiv najvećih rivala na njihovom vrhuncu. Šta još mogu da poželim? Ulog je zaista veliki. Pisanje istorije ovog sporta koji toliko volim je čast i privilegija. To je ogromna motivacija."

Novak Djokovic has been working harder and playing from deeper at AO19 – will his hardcourt expertise prove too much for Rafael Nadal? Check out the numbers behind the 2019 finalists, and their epic 2012 final: https://t.co/2FnuR3BAcm#GameInsightGroup | #Infosys | #AusOpen pic.twitter.com/smeC8oraMG