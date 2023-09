Đoković protiv Šeltona za finale US Opena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra svoje 13. polufinale na US Opena, protivnik mu je američki teniser Ben Šelton.

Prvi je izašao Ben Šelton uz veliki aplauz publike, a zatim je na teren "Artur Eš" kročio i Novak Đoković.

Šelton je trenutno 47. igrač na ATP listi, a drugi polufinalni meč igraće Karlos Alcaraz i Danil Medvedev, od 01.00 sat.

U Njujorku je izuzetno toplo. Temperatura iznosi 30 Celzijusovih stepeni, a vlažnost vazduha 72%, prenosi RTS.

Upravo zbog visokih temperatura danas je Đokovićevom treneru Goranu Ivaniševiću pozlilo tokom treninga.

Đoković i Ivanišević su trenirali po velikoj vrućini, a u jednom trenutku je Ivaniševiću bilo loše, odbacio je reket, te je sjeo u hlad, dok mu je ostatak Đokovićevog tima pružio pomoć, prenosi Index.hr.

