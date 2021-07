Đoković razmišlja da odustane od OI: "Planirao sam da idem, sada sam na 50:50"

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvojio je titulu na Vimbldonu pobjedom nad Mateom Beretinijem, čime se ujedno izjednačio na vječnoj listi po broju osvojenih Gren slem trofeja sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

Plan je bio da odmah poslije Vimbldona otputuje u Tokio, ali zbog velikih ograničenja japanskih vlasti, on i dalje razmatra mogućnosti nastupa na najvećem sportskom događaju na svijetu za ovu godinu.

"Moraću da razmislim o igranju na OI. Nema navijača, puno je ograničenja. Plan mi je bio da idem, ali trenutno sam na 50:50", rekao je Novak.

Od nastupa je ranije odustao i jedan od najvećih Đokovićevih rivala, Rafael Nadal koji je istakao da želi da se oporavi od povrede.

Djokovic says he is not sure to take part in the Olympics, says he is disappointed by news on lack of fans and restrictions in the village. "I will have to think about it....but right now I'm a little bit divided."