Đoković rutinski dobio Gakova u Monte Karlu

Srpski teniser, ​Novak Đoković natjeran je na posao u svom prvom meču od februara. Prvi nosilac borio se protiv iznenađujućeg kvalifikanta Ivana Gakova i rutinski ga dobio sa 7-6(5) i 6-2 za sat i 47 minuta. Srbin je ostvario svoju prvu pobjedu rezultatom 2:0 u Monte Karlu još od 2021. godine.

Đoković je igrao svoj prvi meč nakon više od mjesec dana nakon što nije mogao igrati u Indijan Velsu i Majami Openu zbog statusa nevakcinisanog. Prvi nosilac suočio se s nepoznatim protivnikom 198. tenisera svijeta Ivanom Gakovim, koji je uspio samo ući u kvalifikacije u Monte karlu nakon četiri povlačenja u petak.

26-godišnjak je već izrazio svoje uzbuđenje što će se suočiti s čovjekom kojeg je nazvao "GOAT" (najbolji svih vremena), rekavši za ATP: "Bez obzira na bodove, novac, najbolja nagrada je igrati sutra protiv najboljeg svih vremena. To je najbolje što sam mogao poželjeti”, objasnio je Gakov.

Gakov je takođe obećao da će se suočiti s Đokovićem "kao da je to samo još jedan meč" i ostao je pri svojoj riječi jer je zaprijetio Srbinu na početku, a 35-godišnjak je bio prisiljen spasiti dvije brejk lopte pri rezultatu 2-2. Nakon što je iskoristio dvije vlastite brejk lopte, Đokovića je zatim na kratko slomio 198. teniser svijeta u zaostatku 3-4.

Dvostruki bivši prvak u Monte Karlu napravio je prekid i prvi set je otišao u tajbrejk, a malo je dijelilo prvog nosioca od kvalifikanta. Par je razmijenio mini-brejkove prije nego što je Đoković ponovno poveo i uspio zaključiti tijesnu partiju 7-6(5) za sat i devet minuta.

BACK TO BUSINESS!!! World no. 1 Novak Djokovic debuts with a win over Ivan Gakhov in 2 sets (7-6 6-2) in Monte Carlo. Now 16-1 in 2023, the Serbian wins his *300th* match on clay courts at all levels. Next: Musetti or Nardi! pic.twitter.com/82vETM5Bs1