Đoković sa Karenjom Bustom u Parizu, prilika za "osvetu"

Prvi teniser svijeta Novak Đoković sutra će igrati četvrtfinale Rolan Garosa protiv Pabla Karenja Buste, Španca s kojim je igrao na US openu kada je diskvalifikovan (nenamjerno pogodio linijskog sudiju lopticom).

Oni su se sastali četiri puta. Zbog diskvalifikacije Đokovića Karenjo Busta ima upisan jedan trijumf u međusobnim mečevima, a Nole je slavio na mastersima u Monaku (2014, 2017) i u Sinsinatiju (2019).

Srpski as i šampion Rolan Garosa iz 2016. je favorit u ovom meču. Kladionica Mozzart na pobjedu Đokovića daje kvotu 1,05, a na trijumf Karenja Buste 7,70.

"Karenjo Busta je u poslednjih 12-15 meseci popravio igru na svim podlogama, a igranje polufinala na US openu to dokazuje. U Parizu je niži odskok loptice i to odgovara njegovom stilu igre", rekao je Đoković i dodao:

"Igrali smo to u Njujorku, ali to nije bio pravi meč, radujem se da imam priliku da to ispravim."

Španac je svjestan da ga čeka težak posao u Parizu.

"Još jedan meč protiv prvog tenisera svijeta. Novak je osvojio Rim prije dvije nedjelje, pobjeđuje sada u Parizu, tako da će biti zaista težak meč. Pretpostavljam da je spreman za borbu. Svi znaju šta se dogodilo u Njujorku, ali mislim da je ovo još jedan meč, još jedna bitka. Pokušaću da dam sve od sebe kako bih pobijedio", rekao je Španac, 18. teniser sa ATP rang – liste.

On je na konferenciji za medije govorio i u meču u Njujorku i rekao da je bio peh kada je Đoković pogodio sudiju lopticom.

"Znam da nije želio to da uradi. Ponekad je bolje to zaboraviti i pokušati da se nastavi dalje. Mislim da je Novak sjajan igrač, sjajna osoba", rekao je Karenjo Busta.

Đokoviću vjerovatno nije bilo lako da zaboravi diskvalifikaciju jer se u Njujorku borio za 18. grend slem titulu, ali priliku da dođe do još jednog trofeja sa turnira "velike četvorke" ima sada u Parizu. Naravno, put nije lak, ali Đoković je jedan od najboljih tenisera svih vremena i uvijek je među favoritima za titulu.

