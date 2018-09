Đoković savladao Gaskea, u osmini US Opena sa Souzom

Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena, savladavši Francuza Rišara Gaskea sa 3:0 u setovima.

Veoma dobar meč odigrao je Đoković, i zabilježio siguran trijumf sa svega dva sata i deset minuta igre, prenosi sportklub.rs.

Ovo mu je bila 13. pobjeda u 14 odigranih mečeva sa Gaskeom, koji je protiv dvostrukog šampiona US Opena osvojio svega pet setova.

Srbin je imao 32 vinera, dok je njegov protivnik napravio 50 neiznuđenih grešaka.

Gaske je pripretio već na samom startu meča, imao dvije brejk-lopte u prvom gemu, koje je Novak uspio da sačuva.

Srpski teniser pravi prvi brejk za prednost od 3:1, a kasnije koristi drugu set-loptu na servis protivnika za vođstvo od 1:0 (6:2).

U drugom setu je Đoković uspio da brejkne protivnika već na prvom servisu i povede sa 3:0. Bila mu je dovoljna jedna set-lopta na svoj servis za povećanje prednosti na 2:0 (6:3).

U trećem setu, Novak pravi još jedan brejk. i to u petom gemu, i kasnije koristi treću meč loptu za prolaz dalje.

Sledeći protivnik mu je Portugalac Žoao Souza, koji je savladao Luku Puija.

How about a for that performance by Novak Djokovic?



The two-time #USOpen champ dispatches Richard Gasquet 6-2, 6-3, 6-3 to move into the fourth round at Flushing Meadows.



