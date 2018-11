Đoković savladao Iznera u prvom kolu Završnog mastersa

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, pobijedio je Džona Iznera na startu Završnog mastersa u Londonu sa 2-0.

Đokoviću nije bilo potrebno puno vremena da ostvari prvu pobjedu, te je poslije samo jednog časa i 14 minuta igre slavio sa 6:4, 6:3.

Od samog starta srpski teniser je pritiskao servis rivala, koji je poznat po "bombastičnom" početnom udarcu. Imao je brejk prilike u prvom, drugom i trećem servis gemu Iznera i iskoristio treću ukazanu.

Concentration level@DjokerNole takes the first set against Isner 6-4 at the #NittoATPFinals



