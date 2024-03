Đoković saznao ime prvog protivnika na Indijan Velsu

Aleksandar Vukić biće rival Novaku Đokoviću u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Australijanac je u prvom kolu u dva seta pobijedio kvalifikanta iz Japana Šintara Močizukija.

Vikić je slavio u dva taj brejka za sat i 55 minuta igre.

Vukić je uz brejk poveo 2:0 u prvom setu, ali je Močizuki uspeo da dođe do brekla u devetom gemu pa je prvi dio meča riješen u taj brejku u kome je Vukuić realizovao drugu set loptu.

U drugom setu je prvi do brejka došao Močizuki koji je vodio i 4:1, ali se u devetom gemu Vukić vratio u igru, uspeo da vrati brejk uvede duel u još jedan taj brejk i prođe dalje iskoristivši drugu meč loptu.

A hard fought win for Aleksandar Vukic in his first round clash here in Indian Wells 7-6(4), 7-6(6) def Shintaro Mochizuki (Q) 1hr54 Next: Novak Djokovic (1) #TheFirstServe pic.twitter.com/1UtfHjJRZo