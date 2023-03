Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu Dubaija

Nabolji teniser svijeta, Novak Đoković, je u dva seta eliminisao Talona Grikspora iz Holandije, pa će u četvrtfinalu ATP Dubaija igrati protiv Huberta Hurkača koji je u dva seta eliminisao Rusa Pavela Kotova rezultatom 2:0 (7:5, 6:1).

Na pitanje tokom konferencije za medije koga bi Đoković više volio da dobije za rivala na putu ka polufinalu, srpski as je odgovorio:

"Kotova nisam gledao, Hubert je sjajan momak i odličan server. Znam kako da se spremim za njega" rekao je Srbin.

Želja se srpskom asu ispunila, jer je 11. teniser svijeta u dva seta eliminisao mladog Rusa.

Djokovic delivers in Dubai 13 trips to @DDFTennis, 13 QFs following a 6-2, 6-3 triumph over Griekspoor#DDFTennis | @DjokerNole pic.twitter.com/vvafquRHaS