Đoković se mučio pa slomio otpor Ečeverija i poslao srceparajuću poruku svijetu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u treće kolo mastersa u Rimu, pošto je pobijedio Tomasa Martina Ečeverija sa 2:0. Po setovima je bilo 7:6, 6:2. Meč je trajao jedan sat i 53 minuta, mučio se malo Srbin ali je onda našao formulu i slomio otpor Argentinca.

Argentinac, koji je 61. na ATP listi, pružio je Srbinu snažan otpor, žestoko ga je namučio u prvom setu, ali Novak je bio na nivou kada je trebalo, dok u drugom setu nije bilo dileme, pa branilac titule ide u narednu rundu gdje ga čeka Bugarin Grigor Dimitrov, sa kojim će se boriti za plasman u osminu finala.

Djokovic Starts His Defence @DjokerNole is back in Rome to defend his 2022 crown WATCH LIVE https://t.co/hOHmv2xkbv#IBI23 pic.twitter.com/eNU7YOAJiE