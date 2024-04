Đoković se našalio: Idem u NBA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković našalio se sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Prvi reket svijeta je na platformi "X" objavio fotografiju na kojoj su Rohan Bopana i on.

Dvojica najstarijih tenisera na svijetu ikada, koji su bili prvom mjestu ATP lista u svojim konkurencijama (singl i dubl).

"Godine su samo broj. Za nas, to je broj jedan", napisao je kratko Đoković u opisu te fotografije.

Jedan od korisnika te društvene mreže ga je u odgovorima na tu objavu upitao kada će se pridružiti NBA ligi, aludirajući na snimak trojke koju je Novak pogodio u "Kripto areni" gdje je gledao meč Los Anđeles Lejkersa nedavno, prenosi B92.

"Potvrđujem, pridružujem se NBA (Novak je sjajan)", odgovorio je Novak.

Riječ je o neprevodivoj igri riječi, jer se "Novak je sjajan" na engelskom piše "Novak Being Awesome" za šta je skraćenica identična onoj najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

When is your NBA debut? Specially after that recent 3-pointer ?