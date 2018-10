Đoković se oglasio nakon jezivih scena u Španiji, a nije zaboravio ni Nadala

Majorku su u četvrtak pogodile strašne poplave, a zahvaćeno je skoro čitavo ostrvo. Rafael Nadal se odmah odazvao i pomogao u spasavanju ljudi koji su usljed bujica bili potpuno odvojeni od ostalih.

Prvi reket planete je pokazao da je velikog srca, pa niti jednog trenutka nije oklijevao kada je u pitanju pomoć ugroženima, a tim povodom se oglasio i Novak Đoković.

“Čuo sam za strašne vesti iz Majorke. Želim svima da izjavim saučešće, onima koji su izgubili voljene iz porodice i prijatelje u ovoj nesreći. Želim da pošaljem svima energiju i sreću svima koji trenutno preživljavaju sve ovo. Veliki pozdrav Rafaelu Nadalu, svaka čast "amigo" što pomažeš. Želim da pozovem sve koji mogu da pomognu u ovoj strašnoj situaciji, koji gledaju ovo, prate vesti i da pruže podršku na svaki mogući način. Hvala - rekao je Đoković neposredno nakon meča sa Markom Čekinatom u Šangaju, koji je riješio u svoju korist sa 6:4, 6:0.

@DjokerNole has a message for those affected by the recent tragic events in Majorca. pic.twitter.com/IwW1v3r1Hp