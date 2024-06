Crne slutnje se obistinile: Đoković se povukao sa Rolan Garosa

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković se zbog povrede desnog koljena povukao iz Roland-Garrosa.

"Novaku želimo brz oporavak", objavljeno je na stranici ovog turnira.

Đoković je zbog problema sa meniskusom čekao rezultat magnetne rezonance koji je obavljen u 15 časova.

Uprkos ovom razočarenju, ono što još više brine je mogućnost da bi najbolji teniser svijeta morao da ode na hirurški zahvat.

Kasper Rud će se tako u polufinale Rolan Garosa plasirati bez borbe, a Nole će iz Pariza otići na dodatne preglede koji će pokazati da li je operacija neophodna ili ne.

Đoković je koljeno povrijedio u prethodnom meču u osmini finala i to zbog lošeg stanja terena. Ipak, nastavio je meč i nakon rovoske borbe u pet setova eliminisao Franciska Serundola.

