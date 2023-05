Đoković se prošetao do četvrtfinala mastersa u Rimu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Rimu. Branilac titule je u osmini finala savladao 13. igrača svijeta Britanca Kamerona Norija sa 2:0. Po setovima je bilo 6:3, 6:4.

Novak će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela između Danca Holgera Runea i Australijanca Alekseja Popirina. Taj meč je u toku, a pobjedi je bliži Rune, pošto je dobio prvi set.

Đoković je u prvom setu rutinski odradio posao. Odlično je servirao i nije dozvolio Noriju nijednu brejk šansu. On je sa druge strane oduzeo Britancu servis već u drugom gemu i to mu je bilo dovoljno da bez puno muke povede sa 1:0.

Drugi set je počeo na sličan način kao prvi.

Nori je uspio da "preživi" svoj prvi servis gem, ali drugi nije, pa je Novak u trećem gemu stigao do brejka. Ipak, Nori je odmah uzvratio uz jedan nesportski potez, kad je na brejk lopti smečovao Đokoviću u noge, iako je imao otvoren cijeli teren, a Novak mu je bio leđima okrenut.

Razljutilo je to Srbina, ubacio je u "višu brzinu" i u devetom gemu oduzeo servis rivalu bez izgubljenog poena. Potom je rutinski odservirao za meč i obezbijedio plasman u četvrtfinale.

That moment at the net between Djokovic and Norrie: pic.twitter.com/2NKhxq1jcM