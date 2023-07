Đoković se prvi put obratio u Londonu: "Mladi Novak dolazi na Vimbldon da živi svoj san"

Novak Đoković je spreman za novi pohod, na još jednu Grend slem titulu, svoju 24. u karijeri, čime bi još jednom pokazao da ne postoji niko ko je trenutno, ali i ikada bio bolji od njega.

Već sada je ispred Rafaela Nadala i Rodžera Federera, dok bi novim trofejem samo podebljao svoj saldo.

Srbin je već neko vrijeme u Londonu gdje vrijedno i marljivo radi i priprema se za turnir koji slijedi i na kom bi ponovo mogao da ispiše stranice istorije.

Posle nekoliko dana treninga, kao i nekih slika i snimaka gdje je prisustvovao sa ostalim kolegama, on se obratio i novinarima na prvoj konferenciji.

"Osećam se sjajno, uvek je ovo bio moj san, od mog detinjstva. Igrao sam ovaj turnir mnogo puta, uvek osećam da mladi Novak dolazi ovde da živi svoj san. U mojim očima najveći turnir, jedva čekam da počne", počeo je Novak, koji se potom osvrnuo i na svog najvećeg trenutnog rivala, Karlosa Alkaraza.

"Uvek je tu neko i uvek će biti i Karlos je veoma dobar mladić koji nosi u sebi prilično iskustvo. Pravi istoriju tako mlad, igrač koji pokazuje veliki intezivitet, snagu, za nekog ko ima toliko godina, impresivno. Ferero je u njegovom ćošku, trudi se da sve funkcioniše. Ne treba mi da imam Karlosa ili nekog drugog da bi imao motivicaiju, imam sedam mečeva da osvojim titulu, ko je preko puta mene ne pravi razliku, radim ono što mi je potrebno da radim. Skoncentrisan sam na sebe, na svoje telo i da pobedim svaki od tih mečeva", poručio je Đoković.

Pričao je Novak i tome da li mu je sada "lakše" pošto je osvojio dva Grend slem turnira u ovoj godini.

"Ne osećam se opuštenije, još uvek sam gladan uspeha na Grend slemovima, još mnogo stvari na u tenisu. Ako sam još uvek sposoban da se borim na ovom istom nivou, sve je u redu. Posle RG sam se pripremao za Vimbldon, uživao sam sa porodicom, ali ne zadugo. Mnogo ljudi mi je prilazilo da mi čestita i da me podseti na istorijski uspeh, ali moj mozak je bio usmeren na Vimbldon, to je život profesionalnog tenisera. Morate da zadržite intezitet ako mislite da osvojite Grend slem, deo mene je veoma ponosan što je u ovoj poziciji, pokušaću da iskoristim svaki momenat da postignem više."

Istakao je i da Vimbldon za njega uvijek ima određenu draž, baš zbog toga što je o njemu maštao kao dijete.

"Nisam igrao mnogo u detinjstvu na travi, pa sve do 17 godine. Ali on mi je uvek bio cilj (Vimbldon). Kada sam počeo da igram, mislio sam da imam kvalitet za to i da mi ide dobro. Prvi put sam ovde došao do Top 100. Ovaj turnir i statistički ima značenje za mene. Pre sedam godina sam imao poteškoća da podignem svoj nivo na travi. Trava nije baš najbolja za klizanje, morao sam da naučim da hodam, da igram, trava je najneobičnija podloga u tenisu. Potrebno je vreme da se naviknite, ali u poslednjih 10 godina sam se adaptirao, rezultati to govore. Nisam igrao, Kvins i Istborn pomalo. Ali, kada ovde uđem na centralni teren, uvek se trudim da podignem nivo više."

Dotakao se i teme o Saudijskoj Arabiji i ulaganju u tenis.

"Mislim da će predsednik ATP bolje odgovoriti od mene, ali mislim da je samo pitanje vremena kada će započeti razgovore o temi tenisa. U svim temama su, mislim da nisu samo u fudbalu. Veliki broj fudbalskih zvezda, Formula... Bitno je da se zadrži integritet sporta i da se održi rast ovog sporta."

Đoković je otkrio i šta ga "održava" spremnim za ovaj turnir.

"Zavisi, ovog puta sam sa svojom ženom otišao na putovanje, na hajking i uz dosta aktivnosti u nekoliko dana. Proveo sam vreme sa njom, a onda sam proveo neko vreme sa decom, a onda nastavio sa treningom. To je to stanje uma koje počinje da bude način života, da se brinete o telu. Ta navika koju imam dozvoljava mi da se brinem o svom telu i da nastavim da igram na ovom nivou. Malo je vremena između Rolan Garosa i Vimbldona, ne možete da baš zapustite svoje telo, da jede šta hoćete, nisam sebi dopustio da izgubim te rutine, da ne spavam dobro. Nije zato što sam sebi to nametao, nego zato što sam hteo. To me ostavlja u ovom stanju kada nisam na terenu. Ne gledam ovo kao teret, nego zato što volim."