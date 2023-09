Đoković se rastao sa dugogodišnjim saradnikom (FOTO)

Eduardo Artaldi, agent Novaka Đokovića, poslije 15 godina saradnje, napušta tim najboljeg tenisera svijeta, saznaje Gil Gros, novinar "Tenis kanala"

"Kako čujem, Novka Đoković više nije sa svojim dugogodišnjim agentom/menadžerom Eduardom Artaldijem. Artaldijeva partnera Elena Kapeljaro (desno dole na fotografiji) takođe je imala centralnu ulogu u menadžerskim poslovima vezanim za Đokovića. Artaldi je bio dio Noletovog tima više od decenije i učestvovao je u svakoj velikoj tituli osim one 2008.", poručio je Gros.

Hearing Novak Djokovic is no longer with longtime agent/manager Eduardo Artaldi. Artaldi's partner Elena Cappellaro (bottom right) also played a central role in Djokovic's management. Artaldi was part of the team for over a decade and for every major title other than 2008. pic.twitter.com/Nv89UaiDmm