Đoković se sprema za US Open, sin ga "trenira"

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sprema se za predstojeći US Open.

Poslije Olimpijskih igara, gdje je ostao bez medalje, odlučio je da preskoči Masterse u Torontu i Sinsinatiju.

Neće igrati na Mastersima, ali ga zato očekuje učešće na US Openu, gdje bi mogao da osvoji i četvrtu GS titulu ove sezone i kompleti kalendarski slem, prenosi B92.

Novak se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gdje trenira sa Viktorom Troickim i Jankom Tipsarevićem.

Tokom treninga, koji je Đoković objavio na svom Instagramu, vidi se da je tu i njegov sin Stefan.

Stefan sjedi u stolici i "trenira" tatu, što je i napisao Đoković na društvenoj mreži.

.@DjokerNole practicing today with Stefan as coach (Via: Nole's IG) pic.twitter.com/WdWZI6vlcW