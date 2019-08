Đoković se sprema za treću pobjedu u Grand Slamu ove sezone

Posljednji Grand Slam sezone se ubrzano približava i ponovno će se održati na tvrdoj podlozi nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u Njujorku. Novak Đoković stiže kao branilac naslova i veliki favorit za osvajanje svog trećeg Grand Slama ove sezone.

Već se može primijetiti da je on popularan odabir među ljubiteljima kladionice koji koriste posljednje ponude dostupne na sportskokladenje24.com. Nije iznenađujuće to što on nastavlja biti dominantna sila u muškom tenisu, približavajući se bliže nego ikad sveukupnom Federerovom rekordu.

Tridesetdvogodišnji Srbin sad ima 16 Grand Slam naslova, nakon što je dodao dva ove sezone. Započeo je uspjehom na Australian Openu na početku sezone, porazivši protivnika Rafaela Nadala u finalu pobjedom u sva tri seta s rezultatom 6-3, 6-2, 6-3. Ovim je Đoković osvojio rekordni sedmi naslov u Australiji, nakon pobjeda 2008., 2011., 2012., 2013., 2015. i 2016.

Nakon toga, stigao je do polufinalne faze Frenč Opena u kojoj je izgubio od Dominika Tima, a odigrali su pet setova s rezultatom 2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7. Time je ispao iz takmičenja, a Rafael Nadal je pokupio još jedan naslov. Kakogod, ovaj Grand Slam se igra na zemljanoj podlozi koja je već dugo najteža podloga za Đokovića jer je dosad na njoj osvojio samo jedan naslov. Bilo je to 2016.

Đoković je potom došao na Vimbldon kao igrač kojeg je teško pobijediti i kao branilac naslova, nastavljajući svoj uspjeh iz 2018. Ovo je kulminiralo njegovom fantastičnom igrom i osvajanjem još jednog naslova rekordnom pobjedom protiv Rodžera Federera u finalu. Ovo će se pamtiti kao jedan od najboljih mečeva u istoriji, a trajao je četiri sata i 57 minuta i uključivao tri taj-brejka. Đoković je pobijedio u svakom, što se pokazalo kao bitna razlika jer je Federer imao više meč lopti. Ovim je Đoković postao treći igrač pojedinačno koji je osvojio nekoliko važnih naslova nakon spašavanja meč lopte tokom turnira. Drugo dvoje su Rod Laver i Serena Vilijams. Ovo je njegov peti Vimbldon naslov do sada.

Sad na US Open, turnir koji je osvojio tri puta, stiže pun samopouzdanja i kao igrač kojeg je teško pobijediti. Ove pobjede uključuju posljednju sezonu kad je u finalu porazio Huan Martina del Potra dobivši sve setove. Prethodne pobjede bile su 2011. i 2015. Dok Đoković nastavlja biti na vrhuncu svoje igre, može li ga iko spriječiti u osvajanju trećeg Grand Slama ove sezone i 17. u njegovoj nevjerovatnoj karijeri?