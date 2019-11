Đoković se surovo osvetio Cicipasu za polufinale Pariza

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković na impresivan način plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je danas savladao Grka Stefanosa Cicipasa 6:1, 6:2.

Srpski as održao je pravi "čas tenisa" mladom Grku i za samo 58 minuta revanširao mu se za nedavni poraz u Šangaju.

Ðoković će sutra u polufinalu igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova, koji je prethodno bio bolji od Čileanca Kristijana Garina 6:2, 7:5.

Masters u Parizu igra se za nagradni fond od 5,2 miliona evra.

An absolute masterclass from @DjokerNole. The top seed dismantles Tsitsipas 6-1, 6-2 to make his 6th @RolexPMasters SF @TennisTV pic.twitter.com/ZLDkY2SZdP