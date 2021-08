Đoković se vraća bez medalje iz Tokija: Povrede velika briga pred US open

Poslije četvrtog mjesta na Olimpijskim igrama u Tokiju, naredni veliki cilj Novaka Đokovića jeste US open, posljednji grend slem turnir u godini.

Novak je već osvojio Australijen open, Rolan Garos i Vimbldon, pa može da postane prvi teniser u istoriji koji je osvojio kalendarski slem na tri različite podloge.

U Tokiju je Đoković doživio razočaranje porazima od Aleksandera Zvereva i Pabla Karenja Buste, a tijelo mu nije dozvolilo da se bori za bronzu u miksu sa Ninom Stojanović.

"Povreda je u pitanju - ne jedna, više ih je. Nadam se da me to neće sprečiti da idem na US open. Dao sam sve, šta god da mi je ostalo u rezervoaru, nije bilo mnogo. Nadam se da fizičke posledice neće stvoriti problem za Njujork. O tome ne mogu da govorim, nisam siguran. Ne žalim, jer je nužno da daš sve od sebe kada igraš za svoju zemlju", rekao je Đoković poslije poraza u meču za treće mjesto.

Prije Olimpijskih igara Novak je najavio da će neko vrijeme opet provesti u Crnoj Gori sa porodicom. Očekivano, već je otkazao učešće na Rodžers kupu u Torontu, pa ostaje da se vidi šta će i da li će Novak igrati pred Njujork.

Masters u Sinsinatiju počinje 14. avgusta, a ukoliko sa Đokovićem fizički bude sve u redu, možda se u Ohaju bude spremao za pohod na Njujork. Novak se za Rolan Garos pripremao nastupom u Beogradu, pa možda isto to učini i pred US open u Vinston Sejlemu.

US open počinje 30. avgusta, a Novak je dosad u Njujorku slavio tri puta - 2011, 2015. i 2018. godine. Nedavno, u intervju za Sport klub Marjan Vajda, Đokovićev trener, govorio je o tome zašto Novak ima "samo" tri titule sa US opena, kada tako dobro igra u Njujorku.

"Mnogo je razloga. U prosjeku, rezultati su mu odlični na US openu, ali da, osvojio ga je 'samo' tri puta. Veoma je zahtjevno osvojiti titulu u Njujorku. Nekada bi mu energija pala u finalu, Njujork je veoma emotivan grad i može da iscrpi čovjeka. Novak voli da igra tamo, ali ponekad je teško ostati miran i kontrolisati emocije svih četrnaest dana. Dnevni i večernji mečevi, vlažnost, grad… Takođe, to je i posljednji slem u sezoni, igrač je dotad već izgubio dosta energije", rekao je Vajda za Sport klub.

Osim kalendarskog slema, Novak će na US openu juriti i svoju 21. grend slem titulu. On je takođe rekao da postoji mogućnost da se nađe i u Parizu na Olimpijskim igrama za tri godine. Ipak poručuje da ne zna šta će biti do tada, ali zna da je igranje za Srbiju ono što ga motiviše.

"Nije toliko daleko, ali opet jeste donekle. Jer nemam 25 godina, ali ne vidim kraj svoje karijere. Olimpijske igre, Dejvis kup, grend slemovi, ATP kup. To me najviše inspiriše da nastavim, igranje za Srbiju je privilegija i čast, želim da igram i u Parizu. Želim da igram, da osvojim barem jednu medalju", dodao je Đoković.

Vladimir Grbić, legendarni odbojkaš

"Olimpijski šampion nije status koji se dobija medaljom, već filozofijom kojom se neko rukovodi kroz život. Ti si primer svima šta znači i kako izgleda biti olimpijski šampion. Glavu gore, brate! Najveći si ikada, nastavi da nas sve inspirišeš."