Srpski teniseri Novak Đoković i Filip Krajinović plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Parizu.

Njih dvojica su savladali australijski dubl par Aleks de Minor/Luk Savil, poslije preokreta rezultatom 4:6, 6:4, 10:7.

U narednoj rundi igraće protiv šestih nosilaca, Džona Persa i Filipa Kolašeka.

Novak je uoči starta takmičenja u singlu odlučio da se zagrije u dublu, u paru Krajinovićem, sa kojim je posljednji put nastupio u februaru u ATP kupu.

(B92.net)

