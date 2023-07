Đoković silovito krenuo u odbranu titule

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rutinski se plasirao u drugo kolo ovogodišnjeg Vimbldona.

Drugi nosilac i branitelj titule je sa 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 7:6) bio bolji od Argentinca Pedra Kaćina (68, ATP). Druga prepreka ka pohodu na 24. grend slem i osmu titulu na terenima Ol Ingland kluba biće mu Australac Džordan Tompson.

Srpski as je opravdao ulogu favorita na svom omiljenom Centralnom terenu gdje je bez poraza punu deceniju. Takođe, ovo mu je bila 29. uzastopna pobjeda na “svetoj“ travi s kojom je najavio spremnost da peti put uzastopno osvoji najpriznatiji i najveći turnir na svijetu, a osmi u istoriji čime bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom (osam titula).

Početak meča bio je izuzetno zanimljiv, jer Kaćin je prvi napravio brejk u trećem gemu (2:1), ali odmah u narednom je uslijedio odgovor Srbina (2:2). Argentinac je na početku prvog seta bio izuzetno nezgodan rival, No u nastavku su ipak stvari došle na svoje mjesto. Đoković u osmom gemu koristi treću brejk loptu i dolazi na 5:3. Zatim je odservirao sigurno za vodstvo od 1:0 u setovima (6:3).

Poslije osvojenog prvog seta uslijedila je nešto duža pauza, jer je počela padati kiša. Zbog toga navučen krov, no teren je bio previše vlažan, pa se čekalo sat i po da se meč nastavi. Kasnije se otvorio krov, ni to nije smetalo srpskom asu da u nastavku pokaže ko je gazda na terenu. Već u prvom gemu drugog seta napravio je brejk i tako stekao veliku prednost. Do kraja je sigurnim servisima, uz još jedan brejk set lagano priveo kraju (6:3).

U trećem setu Kaćin je pružio žestok otpor. Morao se igrati taj-brejk u kojem je Novak ipak slomio Argentinca (7:4) i riješio meč nakion tri seta.

Naredni rival Đokoviću biće Džordan Tompsona iz Australije koji je nakon velikog preokreta sa 3:2 (2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3) savladao Brendona Nakašimu. Tompson je trentno 70. igrač na ATP listi, a zanimljivo je da će ovo biti njihov prvi međusobni duel na ATP turu. Njihov meč zakazan je za srijedu, vjerovatno ponovo na Centralnom terenu.

Od ostalih mečeva u prijepodnevnom terminu, Andrej Rubljov je ekspresno riješio posao protiv Maks Pursela u tri seta (6:3, 7:5, 6:4), a prolaz u narednu rundu osigurao je i Lorenco Museti koji je slavio protiv Juana Pabla Variljasa (6:3, 6:1, 7:5). U ženskoj konkurenciji prva nositeljka Iga Švjontek je deklasirala Lin Žu (2:0), a dalje je prošla i Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, kao i Hrvatica Petra Martić. Zatim je uslijedila kiša pa je veliki broj mečeva prekinut.