Đoković slomio Medvedeva u finalu US opena i pokorio Ameriku

Novak Đoković osvojio je US open. Srpski teniser bio je bolji u finalu grend slema u Njujorku od Rusa Danila Medvedeva 3-0 u setovima.

Po setovima rezultat je bio 3:6, 6:7, 3:6.

Đokoviću je ovo 24. osvojena grend slem titula i četvrti US open.

Rus je pružio Srbinu solidan otpor, ali nije imao šanse u ovom finalu protiv furioznog Đokovića.

U nastavku pročitajte tok meča po setovima:

III set

Đoković treći set otvara servisom i osvaja prilično lako gem za 1:0.

Brzo je tekao meč pa je Medvedev svoj servis ekspresno iskoristio za 1:1.

U trećem gemu nezgodno je pri razmjeni pao Medvedev i udario laktom o pod. Ostao je kratko ležati, a Đoković preskače mrežu da mu pomogne. Na svu sreću Rus je OK i nastavlja meč.

U tom trećem gemu Novak dolazi do 2:1

U narednom gemu Novak pravi brejk koji može biti presudan. Na semaforu je 3:1 za Srbina.

Medvedev uzvraća brejk za 3:2, ali i Novak pravi brejk pa je rezultat 4:2.

Bez izgubljenog poena osvaja gem Đoković za 5:2. Novak je blizu titule.

Izvukao se Medvedev i smanjio na 5:3. Novak servira za meč.

Siguran je Đoković u svom servisu i postavlja 6:3 u trećem setu za četvrtu titulu na US openu.

II set

Medvedev dolazi do prvog gema u drugom setu, ali onda Novak bez izgubljenog poena stiže do 1:1. Medvedev je do 2:1 stigao uz malo napora jer je sjajno servirao.

Đoković je u nastavku bio odličan i izjednačio je na 2:2, opet bez izgubljenog poena.

Medvedev je uspio da osvoji još jedan gem prilikom svog servira, a onda Novak nije izgubio nijedan poen pri svom servisu.

Sedmi gem, najduži u meču, Medvedev je preživeo uz jednu brejk priliku, prvu u drugom setu, a iskoristio petu gem loptu

Srpski teniser je nakon brojnih oscilacija smogao snage i uspio da dođe do četvrtog gema (4:4).

Uspio je ruski teniser da uz kraće pauze između poena da stigne do novog vođstva (5:4), ali se Novak vraća na 5:5.

Svoj sljedeći servis dobija Rus za 6:5, onda u narednom gemu Medvev je prokockao set loptu, ali Novak se izvukao i otišlo se u taj-brejk.

U taj-brejku Novak je bolji 7:5 i Srbin ima 2-0 u setovima.

I set

Đoković je odlično ušao u meč. Krenuo je silovito i poveo 3:0 u gemovima.

Potom se i Medvedev "pričestio" i osvojio jedan gem, odnosno smanjio vođstvo Đokovića na 3:1.

Sljedeći gem osvaja Srbin pa je na semaforu bilo 4:1.

Potom Medvedev smanjuje na 4:2, ali Đoković sigurno dolazi do 5:2

I kad je djelovalo da je Rus slomljen, on se nije predavao i osvojio je gem za 5:3.

U sljedećem gemu vodila se teška bitka ali Novak osvaja prvi set. U gemovima je bilo 6:2 za Srbina.

Srpski teniser igra 10. finale u Njujorku i ukupno 36. grend slem finale u karijeri. Tri puta je osvajao ovaj turnir.