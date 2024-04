"Đoković smatra da je dužan olimpijsko zlato"

Goran Ivanišević, bivši trener Novaka Đokovića, poželjeo je Srbinu da osvojili zlato na Olimpijskim igrama u Parizu predstojećeg ljeta.

Olimpijske igre su jedan od Đokovićevih prioriteta ove sezone, jer mu je ovo posljednja šansa da osvoji jedinu titulu koja mu nedostaje u GOAT karijeri.

Đoković ima bronzu sa Igara u Pekingu 2008, ali je zlato jedino ono što se računa kod šampiona.

Mnogi teniski analitičari smatraju da je Đoković neubjedljiv tokom 2024. upravo zbog fokusa na Igre koje su na programu u Parizu krajem jula.

"Ne da vjerujem da će se (motivisati), već sam siguran u to. Od srca mu želim da osvoji olimpijsko zlato, prije svih grend slemova – to je nešto što on želi i što smatra da je dužan. Nije on nikome ništa dužan, ali ‘ajde… Želim mu da uspije u tome", rekao je Ivanišević za "Sport klub".

Pa je dodao:

"Kada je Novak DJ, onda ljudi plešu ono što on pušta. Što prije preuzme DJ pult, prije će ljudi (zaigrati)".

