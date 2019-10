Đoković sporo krenuo, ali došao do trećeg kola

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sa 2-0 pobijedio je Korentina Mutea u drugoj rundi ATP turnira u Parizu.

Bez većih problema je Novak Đoković osvojio prvi gem i na najbolji način počeo ovaj turnir u Parizu. Novak je izgubio samo jedan poen u ovom gemu, što mu je donijelo dosta samopouzdanja.

Iako je drugi gem prepustio domaćem igraču, ponovo je u dominantnom stilu trijumfovao na svom servisu, iako je u ovom dijelu meča Novak Đoković djelovao nekako uspavano.

Mute je mučio Đokovića, prvi reket svijeta je dobar dio vremena proveo na mreži i za poene mu je bilo potrebno nešto više vremena nego što smo navikli.

Vezao je Mute šest poena, stigao do brejk lopte, ali je tada Novak napravio as i potom uspio da osvoji još dva poena i da prepusti brejk izuzetno motivisanom Korentinu Muteu, koji je potom na svom servisu poslije velike drame u maratonskom gemu uspio da potvrdi brejk i da povede sa 5:3.

U narednom gemu je Mute imao dvije set lopte, ali je ipak to bio preveliki zalogaj, pošto je prvi reket svijeta spasio obje i vratio brejk, da bi u narednom jako dobro odservirao, pa uz novu dramu stigao do izjednačenja, a onda i do prednosti od 6:5, da bismo ipak gledali taj-brejk u prvom setu.

U taj-brejku, Đoković je lagano sa samo dva izgubljena poena uspio da bude bolji od Mutea, što je automatski značilo osvajanje prvog seta.

Mute je u drugom setu osvojio prvi gem, da bi Novak stigao do odgovora u narednom, a onda... Treći gem i sjajan tenis Novaka Đokovića, nekoliko dobro prepoznatljivih riternova za brejk i prednost od 2:1.

Sjajnom igrom srpski teniser stiže do velike prednosti od 4:1 i tada su već svi pomislili da je meč gotov i da je pobjednik poznat. Međutim, vratio se Mute u igru, napravio brejk i potvrdio ga na svom servisu.

Naredna dva gema su pripala igraču koji servira pa je Đoković na svom servisu imao prednost od 5:4 i stigao do 40:15, poslije greške Mutea, da bi odmah naredni poen uspio da pripiše sebi, za pobjedu rezultatom 7:6, 6:4.

U narednom meču, srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Kajl Edmund – Diego Švarcman.

(B92)