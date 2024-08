Đoković srušio još jedan nestvaran rekord

​Najbolji teniser u istoriji "bijelog sporta", Novak Đoković, nastavlja pisati istoriju u svijetu tenisa, postavivši još jedan impresivan rekord. Naime, od ove sedmice Đoković je proveo nevjerovatnih 597 sedmica među prva dva igrača na ATP listi, čime je nadmašio svog dugogodišnjeg rivala Rafaela Nadala, koji je ostvario 596 sedmica u Top 2.

Rodžer Federer, koji je takođe obilježio jednu eru tenisa, u karijeri je uspio provesti 528 sedmica među prva dva na svijetu.

Podsjetimo, Đoković je već rekorder po broju Grend Slem titula (24), broju sedmica provedenih na prvom mjestu (428) ATP liste, a sada napada i ukupni broj trofeja.

Trenutno je na 99, Federer je brojao do 103, a Džimi Konors do 109. Već na US Openu Đoković će napasti 25. Grend Slem titulu i 100. trofej u karijeri.

Inače, Novak Đoković nije viđen na teniskom terenu otkako je za Srbiju osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

Međutim, nakon što je preskočio Kanadian Open i Sinsinati Open, očekuje se da će se Đoković vratiti na US Open, prenosi "Večernji".

Novak Djokovic now stands alone as • the man who spent most weeks as the world #1 (428) • the man who spent most weeks inside the Top 2 (597) • the man who spent most weeks inside the Top 3 (754) pic.twitter.com/LQkjksYzzJ