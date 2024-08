Đoković startovao pobjedom na US Openu (VIDEO)

Novak Đoković se plasirao u drugo kolo US Opena pobjedom nad Raduom Albotom sa 3-0 u setovima.

Đoković nije blistao na ovom meču, daleko od toga, te su se jasno mogle vidjeti posljedice toga što je nakon Rolan Garosa slavio zlatnu medalju i nije igrao nijedan meč do US opena.

Bilo kako bilo, nije imao problema da trijumfuje protiv Moldavca, trenutno 138. na svijetu, u tri odigrana seta poslije oko dva sta igre – sa 6:2, 6:2, 6:3.

Novak je time osvetio svoja dva brata, Marka i Đorđa, kako je i najavio pred meč, s obzirom da su oni prije oko deset godina izgubili od Albota na manjim turnirima.

U drugom kolu turnira Đoković će igrati protiv Lasla Đerea, koji je savladao Štrufa poslije maratona. To će biti repriza prošlogodišnjeg trećeg kola, u kojem je Novak slavio poslije velikog preokreta od 0-2 u setovima.

Taking the second set with an ace! Novak looks to close it out. pic.twitter.com/0Oh8vx68Zo