Đoković stigao u Francusku

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković uskoro se vraća takmičenjima.

On je neko vrijeme proveo u Srbiji, a u srijedu je otputovao u Francusku.

Stigao je u Kan, a prvi turnir još od US opena igraće u Parizu.

Ovaj Masters startuje 1. novembra i njega je Novak osvajao 2013, 2014, 2015. i 2019. godine.

Podsjetimo, Novak je najavio da će do kraja sezone igrati u Parizu, Torinu i Dejvis kupu, prenosi B92.

There we go, @DjokerNole is in Cannes today @NovakFanClub Love the way people welcome him : https://t.co/IMZckibPQy pic.twitter.com/qgMqqb8QCW