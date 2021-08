Novak Đoković stigao je u Njujork i već je trenirao na terenima US Opena.

Prvo je u ranim jutarnjim časovima odmah po dolasku trenirao sa Vasekom Pospišilom i Olgom Danilović.

Sada je Đoković trenirao na Flašing Medouzu.

The greatest player in the world the greatest court in the world@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/vO7bSnbixR