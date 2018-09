Đoković trenirao u Beogradu, navijači mu trčali u zagrljaj

Najbolji srpski teniser Novak Đoković se poslije Lejver kupa u Čikagu nakratko poojavio u Beogradu, gdje je izazvao oduševljenje navijača koji su se zatekli u blizini teniskih terena na beogradskom Dorćolu.

Novak je boravak u Beogradu iskoristio da trenira i sprema se za finiš sezone, a to je uradio na terenima Sportskog centra 25. maj.

Treći reket svijeta je vježbao udarce i radio na fizičkoj spremi.

#NOLEFAM PHOTO OF THE DAY:

I took this pics of Nole & his fan while he leaves the training.

Look at that hug.

I'm totally impressed by him & his behaviour towards his fans.

He is absolutely the best!

Thank you @DjokerNole for being such a wonderful person pic.twitter.com/Grq1EimuU1