Đoković u Tokiju: Veoma sam uzbuđen

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je "veoma uzbuđen" što će po prvi put u karijeri nastupiti na turniru u Japanu.

Đoković će se naredne nedjelje takmičiti na "Rakuten Open"-u u Tokiju, gdje će nastupiti prvi put u karijeri.

Najbolji teniser planete takođe će odigrati prvi turnir nakon što je morao da preda meč osmine finala US opena Stenu Vavrinki zbog povrede ramena, prenosi B92.

"Ovo je prvi put za mene da se nalazim u Tokiju kako bih nastupio na 'Rakuten Open'. Veoma sam uzbuđen i jedva čekam da vas sve vidim tamo kako podržavate ne samo mene, već sve tenisere tokom naredne nedelje. Hvala vam", zaključio je Đoković kratak razgovor sa japanskim novinarima na njihovom jeziku.

Turnir počinje u ponedejlak, a Novak je doputovao u Tokio u petak, gdje je već odradio prvi trening sa domaćim teniserom Tarom Danijelom, zanimljivo igračem koji je uspio da ostvari najveću pobjedu u karijeri upravo nad Novakom, u Indijan Velsu 2018. godine.

"Rakuten Open" nalazi se u ATP Seriji 500, a pored Novaka glavne atrakcije biće Hrvati Borna Ćorić i Marin Čilić, Belgijanac David Gofan, Kanađanin Denis Šapovalov...

Novak :It's the first time in Tokyo for me to take part in the Rakuten Open so I'm really excited