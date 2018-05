Đoković u drugom kolu Rolan Garosa

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Brazilca Rožerija Dutra da Silve u prvom kolu Rolan Garosa 3:0 (6:3, 6:4, 6:4) i plasirao se u drugo kolo turnira u Parizu.

Meč na stadionu Filip Šatrije trajao je 125 minuta, Đoković je šest puta oduzeo servis Brazilcu i savladao ga i drugi put u isto toliko međusobnih okršaja.

Dvanaestostruki Grend Slem šampion će u narednoj rundi, u srijedu, igrati protiv boljeg iz okršaja između Davida Ferera i Haumea Munara.

Novak nije najbolje ušao u meč pošto je već u prvom gemu ostao bez servisa, Rožerio je ubrzo to pretvorio u 2:0, ali je u prvi mah daleko više brinula nervozna igra i nepovoljan govor tjela srpskog igrača.



Međutim, situacija se ekspresno dijametralno promijenila – Đoković je ekspresno uzvratio i u svega nekoliko minuta stigao do potpunog preokreta, da bi novim brejkom u osmom gemu najavio osvajanje prvog dijela igre.



Na startu drugog seta gotovo identična situacija, brzopletost i nekoliko vezanih neiznuđenih grešaka, možda i jedini parametar kojim Novak ne može da bude zadovoljan u ovom duelu, za novih 2:0 za Brazilca.



Ali i ovoga puta je sve nastavilo da se odvija kao po indigu – novi ribrejk i novi totalni preokret nekadašnjeg prvog tenisera svijeta, poslije čega još jednom nije bilo povratka za Da Silvu i Đoković je došao na korak do konačnog trijumfa i prolaska u narednu rundu.

