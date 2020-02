Đoković u finalu Dubaija, Monfisu nije pomogao ni meč karijere

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira kategorije 500 u Dubaiju.

Đoković je u polufinalu savladao Monfisa poslije velikog preokreta - 2:6, 7:6, 6:1.

To je 17. pobjeda Đokovića nad Monfisom i 17. uzastopna od starta sezone.

Monfis je s većom željom ušao u ovaj meč i odmah na startu imao je brejk loptu, koju je Novak spasao.

Treći gem trajao je 13 minuta, Novak je spasao jednu brejk i propustio pet gem lopti, a kada je stigla sljedeća brejk lopta spasa nije bilo i Monfis je došao do prednosti - 1:2.

Mnogo je Đoković griješio iz forhenda, servis je slabo funkcionisao, a Monfis je ispaljivao rakete iz forhenda i stigao je novi brejk, kojim je Francuz riješio prvi set - 6:2.

Na startu drugog seta Novak je igrao katastrofalan gem, i u trećem gemu Monfis je bez izgubljenog poena došao do brejka, a zatim se u narednom gemu dobrim servisima izvadio iz neprijatne situacije i potvrdio brejk - 1:3.

Međutim, Novak se nije predavao i osvojio je naredna četiri gema zaredom, napravivši prvi brejk u meču - 4:3.

Propustio je set loptu pri rezultatu 5:4, zatim još tri pri rezultatu 6:5 i otišlo se u taj-brejk.

Nije osvojio nijedan poen na svoj servis i Monfis je stigao do 6:3 i tri meč lopte.

Prežalili su Novaka svi na tribinama, a on je dodao gas i stigao do 7:6 sa dva mini-brejka. Uzvratio je Monfis, ali nije imao snage da izgura do kraja, pa je poslije spasene tri meč lopte Novak uveo meč u treći set - 10:8 u taj-brejku.

U trećem setu su razmijenili po jedan servis gem na startu, a zatim Novak pravi brejk bez izgubljenog poena - 2:1.

Potvrdio je brejk i napravio još jedan, pa je došao do 5:1.

U finalu će igrati protiv grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa.

