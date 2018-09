Đoković u finalu US Opena, pao i Nišikori

Još samo jedna pobjeda dijeli Novaka Đokovića od osvajanja trećeg trofeja na Otvorenom prvenstvu SAD, 71. u karijeri.

Nole je u polufinalu US Opena srušio 21. nosioca Keija Nišikorija rezultatom 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 6:2 i plasirao se u svoje osmo finale u Njujorku.

Novak je mnogo bolje ušao u meč i već u drugom gemu oduzeo servis Japancu. Potvrdio je brejk i uspio da sačuva prednost do kraja seta.

Nole je nastavio da vrši pritisak na rivala što je rezultiralo brejkom u petom gemu drugog seta.

Još ubedljiviji je bio u trećem setu i sa dva brejka došao na korak do šampioskog trofeja.

Šestom ovogodišnjom pobjedom na US Openu Novak je povećao prednost nad Japancem na 15-2 u međusobnim duelima i revanširao mu se za poraz u polufinalu Otvorenog prvenstva SAD iz 2014. godine.

Susret je trajao dva časa i 22 minuta.

"We've played 18 times. I have tremendous respect for him as a person and a player."@DjokerNole's thoughts on @delpotrojuan #USOpen pic.twitter.com/ytvBJfdvVv