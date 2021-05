Đoković u hodočašću na Rtnju

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković "puni baterije" i sprema se za nastavak sezone.

Đoković je trenutno na Rtnju, gdje je hodao bos po planini, što je vid hodočašća na Veliki petak.

Novak je proveo nekoliko sati na Rtnju, gdje je bio sa suprugom Jelenom.

Rtanj mountain is one of the most mysterious and powerful mountains in our country and probably beyond. This is second time I have hiked to the top with @jelenadjokovic pic.twitter.com/vObMtjAF99