Đoković u izboru za prestižnu nagradu

Britanski BBC je objavio listu kandidata za nagradu sportiste godine koju dodjeljuje taj medij.

Tu nagradu je prethodne godine osvojio Lionel Mesi, koji je predvodio Argentinu do titule na Svjetskom prvenstvu. Fudbalera Intera iz Majamija nema u konkurenciji ove godine, ali je zato tu Novak Đoković.

Možemo slobodno reći da je srpski teniser i favorit ispred ostalih petoro kandidata.

BBC ističe da je Đoković u prethodnoj godini izjednačio rekord Margaret Kort po broju osvojenih Grend slem titula (24) i nadmašio onaj Štefi Graf po broju nedjelja na vrhu ATP liste.

BBC Sports Personality of the Year: World Sport Star nominees are HERE! Simone Biles Aitana Bonmati Erling Haaland Novak Djokovic Siya Kolisi Max Verstappen Voting closes 12 December 2023, 22:00 GMT Voting and terms & privacy notice on the BBC… pic.twitter.com/YfeN0FUjiP