Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Hrvata Marina Čilića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu (4:6, 6:2, 6:3).

Nije to bio blistav meč, bilo je grešaka sa obje strane, ali je srpski teniser imao više nerava kada se odlučivalo pa je zasluženo među četiri najbolja u glavnom gradu Francuske.

21 on the spin for @DjokerNole



But boy was he pushed hard by Marin Cilic... Nole prevails 6-4 2-6 6-3 in over two hours #RolexParisMasters pic.twitter.com/r2xaBdZGfF