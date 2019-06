Đoković u polufinalu Rolan Garosa

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, pobijedio je Aleksandra Zvereva sa 3:0 u setovima u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Rezultat po setovima: 7:5, 6:2, 6:2.

U polufinalu ga čeka austrijanac Dominik Tim koji je danas sa 3:0 savladao Karena Hačanova.

Pored Dominika Tima, po prvi put od 2012. godine u polufinalu Grend Slema su se našli Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal.

That's it! #Djokovic in the semi final. All three #Federer #Nadal and #djokovic in a grand slam SF for the first time since 2012!#FrenchOpen #RollandGarros2019 https://t.co/67MYKpoCmh