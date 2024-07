Đoković u polufinalu Vimbldona bez borbe

Aleks De Minor povukao se zbog povrede sa Vimbldona, što znači da se Novak Đoković bez borbe plasirao u polufinale.

Jedan od najpouzdanijih teniskih novinara prvi je prenio informaciju da Australijanac neće biti u stanju da izađe na teren.

Horrible news from Alex De Minaur, who withdraws from his QF match against Novak Djokovic. Got injured on match point vs. Fils on Monday. So unlucky. The 7-time champ is into the semifinals without playing.#Wimbledon